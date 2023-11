Le Saes passe à la vitesse supérieure et décrète une "Université morte", ce jeudi

26/11/2023 21:27

Le Syndicat autonome de l'enseignement supérieur (SAES) a décrété une journée « Université morte », le jeudi 30 novembre 2023, avec cessation de toutes les activités pédagogiques (cours, soutenances, délibérations y compris pour les formations payantes) et l'arrêt de toute participation à des activités administratives et réunions.



Dans un communiqué reçu à NdarINFO, les enseignants exhortent toutes les universités du Sénégal " à se mobiliser massivement pour la marche nationale prévue le jeudi 30 novembre 2023 à 10 h à l'UCAD, pour la sauvegarde de l'université publique".



Le Saes rappelle à ses membres que " le mot d'ordre d'arrêt des cours dispensés en ligne construit sur le modèle de l'enseignement en présentiel, reste en vigueur".



Notons que ce syndicat se bat contre la fermeture des Universités et le "non respect" par la tutelle d'un protocole signé.