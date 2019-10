Le Rwanda va lancer un satellite en orbite avant fin 2019

Trois ingénieurs rwandais, avec l’appui d’une équipe japonaise de l’Université de Tokyo, ont construit un satellite qui sera lancé en orbite le mois prochain. Baptisé RWASAT-1, le satellite est prêt à être lancé en orbite après son envoie dans la Station spatiale internationale le 24 septembre.



RWASAT-1 est un mini satellite, communément appelé CubeSats. Ces minuscules satellites sont déployés en orbite terrestre basse pour pouvoir envoyer des informations aux stations au sol.



L’annonce du lancement en orbite a été faite mardi lors d’une conférence de presse. Il s’agissait d’une conférence de presse conjointe entre la Rwanda Utility and Regulatory Authority (RURA), le ministère des TIC et de l’innovation et l’ambassade du Japon.

Patrick Nyirishema, directeur général de RURA, a déclaré aux journalistes qu’il y a une plus forte probabilité que le lancement ait lieu le 18 novembre.



« Le Rwanda est nouveau sur cette voie de la technologie de l’espace maigre, mais nous avons choisi de renforcer les capacités sur cette première voie. Dans le passé, la technologie satellitaire se trouvait dans des satellites en vrac qui coûtaient des centaines de millions de dollars. Nous entrons maintenant dans une période où il est possible de construire des satellites à faible coût qui peuvent réaliser de nombreuses applications », a-t-il ajouté.



La ministre rwandaise des TIC et de l’innovation, Paula Ingabire, a également déclaré : « Depuis que nous avons signé l’accord avec l’Université de Tokyo, les ingénieurs rwandais utilisent leurs laboratoires pour assembler, intégrer et tester le RWASAT-1 ».



Les activités actuelles d’exploration par satellite menées par le Rwanda font partie, selon les responsables, du Programme spatial national du pays.



Le pays souhaite tirer parti du programme satellite pour promouvoir l’agriculture de précision.