Le Rallye Toulouse-Saint Louis du Sénégal fête ses 40 ans

20/09/2023 20:22

Créé en 1983, le "Toulouse-Saint Louis" fête cette année ses 40 ans, même si ce sera sa 39ème édition, pour cause d’annulation deux années consécutives en raison de la crise du Covid19.



Après la 2ème édition du rallye Toulouse Tarfaya/Cap Juby en mai dernier, c’est au tour du Rallye Toulouse-Saint Louis du Sénégal de s’envoler, à la fin du mois, sur les traces des pilotes des Lignes Latécoère et Aéropostale.



Le samedi 30 septembre au matin, 26 équipages - dont deux équipages originaires d’Estonie – décolleront de l’aérodrome de Toulouse-Lasbordes, pour rejoindre le Sénégal en suivant rigoureusement la route tracée par Pierre-Georges Latécoère et empruntée au début du XXème siècle par les pilotes mythiques Antoine de Saint-Exupéry, Jean Mermoz, Henri Guillaumet... pour n’en citer que quelques-uns.



Suivant un parcours en 20 étapes à travers l’Espagne, le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal, les pilotes feront escale dans les villes historiques de la Ligne, pour une aventure à la fois humaine et historique, alliant esprit sportif, culture et mémoire dans un esprit de convivialité qui ne se dément pas d’année en année.



Le Rallye commémorera également cette année les 100 ans de la mission Roig, la mission d’exploration du tronçon Casablanca-Dakar menée par Joseph Roig en 1923, qui vit trois Bréguet XIV partir pour reconnaître la route, ouvrant ainsi la voie pour la Ligne Latécoère dans le désert africain. A cette occasion, une conférence spéciale sera offerte aux participants par Jean-Claude Nivet, l’historien de la Ligne, lors de l’arrivée du Rallye à Saint-Louis du Sénégal.



La veille du départ, vendredi 29 septembre, les équipages se retrouveront à Toulouse pour le briefing, avant de participer à une soirée de gala à l’Envol des Pionniers - lieu de mémoire dédié aux Lignes Latécoère et Aéropostale - à l’invitation de la Fondation Latécoère, de Toulouse-Métropole et d’ABE BCI Aerospace. A cette occasion, une projection son et lumière (mapping) fera revivre l’histoire des Lignes Latécoère et Aéropostale et celle du Rallye.



Le jour du départ, le passé et le futur se rencontreront, à travers la présence, aux côtés des avions du Rallye, d’un Bréguet XIV et de deux avions électriques zéro-émission « Velis Electro » de Pipistrel, l’un appartenant à l’ENAC et l’autre à l’Aéroclub d’Albi.



Lors de l’étape de Saint-Louis du Sénégal, à l’initiative d’Air Formation, centre de formation aéronautique basé à Toulouse, plusieurs avions militaires sénégalais et leurs pilotes seront aux côtés des équipages du rallye sur la piste de l’aéroport, le samedi 7 octobre. Air Formation a en effet mis en place en 2022, en partenariat avec l’Armée de l’Air du Sénégal, une formation pour les mécaniciens sénégalais, afin de les aider à obtenir la Licence de Technicien de Maintenance Aéronautique Européenne et Sénégalaise.



Enfin, pour la première fois, un avion de l’Aviation Légère de l’Armée de Terre (ALAT), un Pilatus PC6, accompagnera les équipages sur la totalité du parcours du Rallye.



Les équipages seront de retour à Toulouse vendredi 13 octobre dans la matinée.