Le RAEP de Saint-Louis nettoie le poste de santé de Pikine Sor Daga

23/06/2026

Le Réseau des Anciens Enfants Parrainés de Plan (RAEP) de Saint-Louis mène une série d'activités communautaires dans le cadre de son plan d'action triennal. Après une journée consacrée à l'embellissement de l'école Fass-Ngom 1 et à la pose de bancs publics, les membres du réseau se sont mobilisés au poste de santé de Pikine Sor Daga pour un nettoyage des locaux et la remise de kits d'hygiène.





« Nous sommes ici au poste de santé de Pikine Sor Daga pour nettoyer les locaux et leur offrir des kits d'hygiène. Nos attentes, c'est simplement de mettre le poste dans de très bonnes conditions pour qu'on puisse en prendre soin », a expliqué Cheikh Ba, chargé des finances du RAEP, précisant qu'une troisième journée est prévue le 24 juin à l'Espace Jeunes de Saint-Louis, dans le cadre de la célébration de la Journée de l'enfant africain.





Le président du RAEP, Moustapha Diop, a salué le soutien des partenaires mobilisés autour de cette initiative, notamment Plan International, les Services d'hygiène, l'UCG, les Bajenu Gox et les alumni de Plan International membres du réseau.





Il a également appelé à relever les défis liés à la protection de l'enfant, à la santé de la reproduction et aux violences basées sur le genre subies par les populations.





« C'est une marque de reconnaissance à l'égard de nos localités», a déclaré Ndoumbé Sall, présidente des Bajenu Gox de Pikine Sor Daga, qui a salué l'initiative du RAEP et appelé à la pérennisation de ce type d'actions communautaires.

