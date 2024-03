Le Promovilles outille les GPF de la Langue de Barbarie

19/03/2024 06:56



Le Programme de Modernisation des villes (Promovilles) a remis lundi un important lot de matériel aux groupements de femmes de Guet Ndar, Goxxu Mathie et Hydrobase un important lot de matériels de transformation de produits halieutiques d’un montant total de 50 millions. Cette dotation à quatre GPF de plus de 500 femmes spécialisées dans la transformation de produits halieutiques, comprend plus de 500 articles.



Ces équipements d’une valeur globale de 50 millions de FCFA, financés par l’État du Sénégal et son partenaire la BAD, comprennent des fours pour fumage de poisson, des claies de séchage, des congélateurs, des tables, des futs, du mobilier de bureau, des ustensiles, des chaises, des tenues, etc. Ils devront faciliter le travail à ces braves femmes et renforcer leur rendement et leur productivité, renseigne Mme Aissatou NDIAYE, la coordonnatrice technique représentant la directrice nationale de ce projet.