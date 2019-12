«Le Président Sall ne me parle plus ; la Première Dame, non plus»

C’est une confession d’un déçu et déchu politique qui se cramponne à sa dignité pour ne pas sombrer. «Je souffre physiquement, moralement et personne ne se préoccupe de moi.» Les mots de Youssou Touré sont frustes, ses maux tristes. Contacté par «L’Observateur» hier vendredi soir, pour évoquer la «question du traitement des anciens de l’Apr» – un débat remis au goût du jour par le député et membre fondateur du parti présidentiel, Moustapha Cissé Lô – le ministre conseiller s’est difficilement éjecté de «sa coquille vide» pour crier ses frustrations. Sa spoliation par «les arrivistes de l’Apr». Entretien.