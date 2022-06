Le Premier ministre malien tacle Macky Sall : " Vraiment, je ne comprends pas"

16/06/2022 15:34

La récente visite du président Macky Sall en Russie pour demander son homologue Poutine de lever les sanctions contre exportation du blé continue de faire couler beaucoup d’encre et de salives. En effet le premier ministre malien, Choguel Maïga se dit étonné par le comportement du président sénégalais. Pour lui, Macky Sall a une attitude paradoxale. Ce dernier s’exprimait hier lors d’une rencontre avec les acteurs sociopolitiques du Mali.





« Il y a un président en Afrique ici, qui est allé demander au président russe, Poutine de lever l’embargo sur le blé parce que tout simplement les Occidentaux souffrent. Tu es parti plaider pour la cause des Occidentaux alors que toi tu as mis l’embargo et fermé tes frontières à ton voisin africain. Vraiment, je ne comprends pas le comportement de certains dirigeants africains. Ça fait rire« , a déclaré Choguel Maïga.





Pour rappel, la CEDEAO avait ordonné en janvier la fermeture des frontières avec le Mali au sein de l’espace sous-régional et la suspension des échanges autres que de produits de première nécessité.



Avec SeneNews