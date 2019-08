Le PSD/Jant Bi Tire Le Bilan Des 5 Mois De Macky : « C’est Un Fast-Track Ratatouille De Cauchemar»

Le Psd/Jant Bi de Mamour Cissé tire sur Macky Sall et son régime. Ils restent «amer, devant le spectacle affligeant d’une incompétence quasi généralisée, d’une incurie inédite et dévastatrice, portées par une équipe aux commandes depuis cinq longs mois, et visiblement incapable de faire bouger les lignes, d’un seul millimètre !Et les populations sombrent, corps et biens, dans les abîmes d’un désespoir qui semble sans issue !». C’est le sombre constat établi par Mamour Cissé et ses camarades du Psd/Jant Bi qui qualifient le slogan ô combien important du Président Macky Sall de «’fast track ratatouille de cauchemars’, que la plupart de ministres sont en train de dérouler sous nos yeux».Pour eux, les populations sont «dépitées et bousculées entre pénurie de moutons et d’eau, dans certaines zones, entre recrudescence exponentielle des accidents mortels de la circulation et agressions spectaculaires et barbares, perpétrées en plein jour par des gangs surarmés, contre d’honnêtes citoyens, habités par la peur, avec leurs lots de morts et de blessés, souvent mal pris en charge par des structures sanitaires, sans plateaux techniques relevés, les populations sénégalaises se sentent comme abandonnées à leur sort, et livrées pieds et poings liés, aux spectres de l’insécurité la plus totale».Face à ce qui ressemble à une démission collective, le Psd/Jant Bi souhaite, que dès la rentrée prochaine, le président de la République s’attèle, à rectifier le tir, en «libérant» la légion de ministres «incompétents notoires, incapables du moindre résultat» dans le sens de l’amélioration des conditions de vie des Sénégalais.Sous ce rapport, ils ont tiré sur le ministre Aly Ngouille Ndiaye, soutenant que «les Sénégalais veulent un ministère de la Sécurité publique, de plein exercice, avec des forces opérationnelles, d’attaque, bien formées, bien équipées, pour veiller sur nous au quotidien, et pousser les délinquants jusque dans leurs derniers retranchements. Cela permettra ainsi à Mr Ngouille Ndiaye de s’occuper à plein temps, de son côté, de dialogue politique et d’élections, son terrain de prédilection».Magib GAYE