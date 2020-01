Le Nigéria, le Ghana et Cie rejettent l'Eco ...

L'annonce de la création de l’Eco risque de donner un coup à l’intégration régionale. C’est ce que craignaient beaucoup d’observateurs. Déjà, les six pays de la Zone monétaire ouest-africaine (WAMZ), le Nigeria, la Guinée, la Sierra-Leone, le Ghana, le Liberia et la Gambie ont clairement marqué leur désaccord par rapport à cette réforme du franc Cfa.



En effet, les ministres des Finances et gouverneurs des banques centrales de ces pays, qui se sont réunis à Abuja, ont rejeté l’Eco, au terme de leur réunion. Dans le communiqué final de leur rencontre, ils ont dit avoir noté «avec préoccupation la déclaration visant à renommer unilatéralement le franc CFA en Éco d'ici à 2020.» Et de leur avis, une telle action «n'est pas conforme aux décisions» de la Cedeao qui projetait de faire adopter l'Éco comme nom de la monnaie unique de toute la région.



Les six pays appellent à une réunion urgente des chefs d'Etats et de gouvernement de la Cedeao pour discuter de la monnaie unique régionale.



SENEWEB