Le Maroc annonce un programme de relogement après le séisme

15/09/2023 21:49

Le Maroc a annoncé jeudi un programme de relogement qui prévoit, dans un premier temps, 50.000 logements parmi ceux détruits par le tremblement de terre de vendredi dernier, en plus d’initiatives de reconstruction, selon un communiqué du palais royal.



Selon ce communiqué, le roi Mohamed VI a présidé une réunion à Rabat au cours de laquelle a été évaluée la première étape du programme de relogement.



Cette étape prévoit la construction de 50.000 logements entièrement ou partiellement détruits dans les 5 régions sinistrées, proches de Marrakech, essentiellement des villages isolés dans des zones montagneuses.



Aucun recensement officiel du nombre de familles ayant perdu leurs habitations n’a encore été publié après le séisme qui a fait près de 3000 morts.



Le programme, ordonné par le souverain marocain, comporte des initiatives d’urgence pour des hébergements provisoires à travers notamment des formules de logements sur place dans des structures résistantes au froid et des espaces d’accueil préparés et dotés de tous les équipements nécessaires.



Parallèlement à cela le royaume offrira une aide d’urgence de 30.000 dirhams aux familles concernées.



Il a également annoncé « des initiatives de reconstruction immédiates, qui auront lieu après des expertises, un travail de préparation et une stabilisation des terres.



Il est prévu d’octroyer un montant de 140.000 dirhams pour compenser les habitations entièrement détruites et 80.000 dirhams pour ceux qui le sont partiellement, selon la même source.



Ce programme sera financé grâce aux moyens financiers de l’état, les établissements publics, en plus des contributions venues des acteurs privés et associatifs, de même que ceux octroyés par des pays frères et amis qui le souhaiteraient.



Le communiqué du palais royal précise par ailleurs que le roi Mohamed VI a ordonné le recensement des enfants orphelins qui seront désormais parrainés par le royaume.



Le souverain a insisté pour que la réponse soit forte, urgente et proactive et que soit respectée la dignité de la population.