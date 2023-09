Le Mali ne restera «pas les bras croisés» en cas d'intervention militaire au Niger

25/09/2023 09:50

«Nous ne resterons pas les bras croisés» en cas d'intervention militaire au Niger pour rétablir l'ordre constitutionnel après le coup d'État, a prévenu samedi 23 septembre le ministre malien des Affaires étrangères qu'Abdoulaye Diop à la tribune de l'ONU. La communauté économique des États d'Afrique de l'ouest(Cedeao) menace depuis plusieurs semaines les auteurs du putsch du 26 juillet d'une intervention militaire pour rétablir le président renversé, Mohamed Bazoum.