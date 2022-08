Le Lycée Ameth Fall exige son érection en institution d'excellence

09/08/2022 10:30

Les responsables du Lycée des Jeunes Filles Ameth Fall de Saint-Louis ont plaidé ce week-end pour l'érection de leur établissement scolaire au rang de Lycée d'Excellence à l'image de la Maison d'Education Mariama Bâ et du Prytanée Militaire de Saint-Louis. Ils ont estimé que ce Lycée le mérite bien car ayant formé plusieurs élite de ce pays et ses bâtiments sont classés patrimoine mondial de l'UNESCO.