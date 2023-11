Le Japon promet 65 millions de dollars en aide supplémentaire à Gaza

04/11/2023 16:42

La ministre japonaise des Affaires étrangères, Kamikawa Yoko, a promis une aide humanitaire supplémentaire d'environ 65 millions de dollars pour la bande de Gaza lors d'une visite à Ramallah, en Cisjordanie.



Mme Kamikawa a rencontré vendredi le ministre des Affaires étrangères de l'Autorité palestinienne, Riyad al-Maliki, pendant environ 50 minutes.



Cette réunion a eu lieu après qu'elle s'est entretenue avec son homologue israélien à Tel Aviv.



Le Japon a déjà promis 10 millions de dollars d'aide humanitaire d'urgence pour les civils de Gaza.



Mme Kamikawa a déclaré à M. Maliki qu'elle était très attentive à la situation. Elle a également exprimé ses condoléances aux familles des personnes tuées dans ces violences.



La ministre a déclaré que le Japon condamnait les attaques terroristes du Hamas et d'autres, et appelait à la libération immédiate des otages et à une désescalade de la situation dès que possible.



Elle a déclaré à M. Maliki que la priorité devrait être de fournir l'assistance nécessaire à la population de Gaza.



Mme Kamikawa a déclaré que le Japon fournirait du matériel de secours par l'intermédiaire de l'Agence japonaise de coopération internationale.



M. Maliki a exprimé sa gratitude pour le soutien du Japon et a souligné que la violence augmentait également en Cisjordanie.