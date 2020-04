Le Fond « Force Covid-19 » : de la Centralisation dégressive à la Décentralisation productive. Par Papa Mamadou CISSE

La pandémie qui sévit dans le monde a causé – à ce jour - plus de 70 000 morts et freine l’ensemble des activités économiques des grandes puissances, des pays émergents et des pays à faible revenus. Alors, loin d’une prophétie auto-réalisatrice ou la prévision de malices, nous restons convaincus qu’une crise sans précédent frappera l’économie mondiale tout en favorisant la décroissance, l’indigence et la pauvreté dans tous les pays. Les dynamiques économiques arpentent aujourd’hui une courbe de déchéance sans mesure et reconfigurent - avec usure - l’ordre actuel de notre système d’organisation économique et sociale. C’est dans ce cadre que L’Etat du Sénégal s’est résolument engagé à absorber l’onde de choc du coronavirus à travers la mise en place d’un fond de riposte dénommé « Force Covid19 ».