Le FMI approuve le Programme économique et financier du Sénégal

Le conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a approuvé le Programme économique et financier du Sénégal appuyé par l’Instrument de Coordination des politiques économiques (ICPE), a-t-on appris vendredi auprès du ministère sénégalais des Finances.



Une équipe des services du FMI dirigée par Corinne Deléchat, a tenu une mission virtuelle du 2 au 12 juin 2020 pour mener des entretiens dans le cadre de la première revue de l’accord avec le FMI au titre de l’Instrument de coordination de la politique économique (ICPE) approuvé en janvier 2020.



Cette équipe était ‘’parvenue à un accord avec les autorités en ce qui concerne les mesures économiques et financières qui pourraient favoriser l’approbation de la première revue de leur programme sur trois ans au titre de l’Instrument de Coordination des Politiques Economiques (ICPE)’’.



Un examen de cette première revue par le Conseil d’administration du FMI était attendu dans la deuxième moitié du mois de juillet.



Le déficit budgétaire du Sénégal devrait atteindre 6, 1% du PIB en 2020, indique le Fonds monétaire international (FMI).



"La prise en compte totale de l’impact de la pandémie sur la collecte des recettes et les besoins de dépenses supplémentaires porte le déficit budgétaire prévisionnel à 6,1% du PIB en 2020’’, avait annoncé Corinne Deléchat, une responsable du Fonds.



Pour atténuer les effets de la crise imputable au Covid-19, le gouvernement a mis en place un programme de résilience économique et sociale afin de renforcer le système de santé et de soutenir les ménages, la diaspora sénégalaise ainsi que les entreprises et leurs salariés.



En avril 2020, le FMI a décaissé une somme de 442 millions de dollars EU (100% du quota du Sénégal) soit environ 263 milliards de FCFA ou 2% du PIB, au titre de l’instrument de financement rapide (IFR) et de la facilité de crédit rapide (FCR), apportant ainsi un soutien immédiat en termes de liquidités afin d’appuyer l’Etat dans le cadre de la mise en œuvre de son plan de riposte.









APS