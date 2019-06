Le Concept " Pacte avec notre cadre de vie " lancé par des mobilisations citoyennes à KHOR et DIOUGOB (vidéo)

La dynamique citoyenne a été mise en orbité, dimanche à travers deux fortes actions citoyennes dans les quartiers de KHOR (Commune de Saint-Louis et DIOUGOB (Commune de GANDON). Le projet prône une participation active et inclusive des citoyens pour une meilleure amélioration du cadre de vie.

C’est une initiative de deux associés notamment, un sénégalais et un partenaire belge engagés à accompagner les initiatives communautaires sur la salubrité avec l’octroi de matériel et des orientations dans le but d’instaurer un mécanisme pour assurer une propreté durable dans leur territoire.



Une bonne opportunité pour les communautés de se regrouper autour de l’essentiel et de prendre des initiatives de développement économique, social et environnemental de leur territoire.



La mise en œuvre de ces actions nécessite inévitablement l’accompagnement et l’appui et l’accompagnement des autorités territoriales pour assurer une bonne gestion des déchets collectés ainsi que l’aménagement et l’assainissement de notre cadre de vie.



Pour lancer le concept, KHOR et DIOGOB ont été choisis pour servir de localités pilotes et de modèles pour les communautés. Un lot de matériel sera octroyé et la signature du pacte sera effectuée entre le Président du conseil de quartier ou de l’ASC portant l’activité et le Président du programme Promotion de l’Action Citoyen pour le développement des Territoires (PACT), initiateur du concept.



Ce programme vise à favoriser une dynamique communautaire pour une participation inclusive des citoyens au développement de leur territoire. Il va doter les communautés d’un minimum d’équipement nécessaire pour des prises d’initiatives autonomes relatives aux développements de leur territoire. Il tentera de susciter plus d’adhésion au pacte à travers des sensibilisations.



Le pacte porte essentiellement sur quatre exigences : zéro dépôt sauvage de déchets, Nettoiement régulier de mon cadre de vie (mensuel), Adhésion au système de collecte de mon village et Reboisement des rues et suivi.



>>> Suivez les réactions des parties prenantes ...