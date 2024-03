Le Communiqué du Conseil des Ministres de ce 13 mars 2024

13/03/2024 21:36

Le Conseil des ministres s’est tenu ce mercredi 13 mars 2024 au Palais de la République, sous la présidence du Chef de l’Etat, Son Excellence, Monsieur Macky SALL. A l’entame de sa communication, le Président de la République a adressé ses chaleureuses félicitations au Premier Ministre M. Sidiki Kaba nommé le 06 mars 2024.