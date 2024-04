Le Communiqué du Conseil des Ministres de ce 09 avril 2024

09/04/2024 20:47

Le Conseil des ministres s’est tenu ce mercredi 09 avril 2024 au Palais de la République, sous la présidence du Chef de l’Etat, Son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE.