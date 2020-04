Le Commissaire DIARRA témoigne sur Goblert DIAGNE : " Il a laissé un souvenir positif, bénéfique …"

Alioune Badara Diagne est un Grand parmi les Grands. Il savait que la finalité de l'homme est son retour vers ALLAH et l'avait préparée. Il a laissé un souvenir positif, bénéfique et particulièrement rare : le Récital annuel du CORAN en faveur des Morts célébré durant le Ramadan qui secouait tout Ndar et au-delà. Qu'ALLAH le récompense au centuple des faveurs qu'il accorde aux méritants !



El Hadji Bécaye Cheikh DIARRA

Commissaire central