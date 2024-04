Le Cicad brille à quelques heures de l'investiture de Diomaye Faye

01/04/2024 21:56

Il ne reste plus que quelques heures pour la prise de fonction officielle du président de la République du Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye.



La cérémonie solennelle de prestation de serment et d’installation du fils de Ndiandiaye, dans la commune de Ndianganio (région de Thiès) va se dérouler à Diamniadio, demain mardi 2 avril.



Actuellement, tout est fin prêt pour le respect de cette tradition qui date depuis 1963. Plusieurs chefs d’État et de gouvernement sont attendus à Dakar.



L’inspecteur des impôts et des domaines a été élu 5e président de la République du Sénégal au soir du 24 mars dernier, date du scrutin. Il a gagné au premier tour avec 54,28 % des voix.



Voici les premières images du lieu de réception de la grande cérémonie.