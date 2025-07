Le CEM Bango-Ngallèle célèbre l’excellence et rend hommage à ses piliers éducatifs

Le Collège d’Enseignement Moyen (CEM) Bango-Ngallèle a organisé sa traditionnelle journée d’excellence, une cérémonie dédiée à la valorisation des élèves les plus méritants de la 6e à la 3e. Une occasion festive et solennelle qui a permis de récompenser les meilleurs élèves pour leurs efforts et leur engagement scolaire tout au long de l’année.



Cette édition a revêtu un caractère particulier, car elle a coïncidé avec le départ du principal de l’établissement, M. Papa Baidy Gaye, après plusieurs années de bons et loyaux services. Un autre départ marquant a également été salué : celui de M. Abdoulaye Gueye, professeur d’anglais, apprécié pour sa rigueur et son dévouement.



Durant la cérémonie, M. Papa Baidy Gaye a exprimé sa gratitude envers l’ensemble de ses collègues pour leur mobilisation, leur soutien constant et leur engagement à atteindre les objectifs de l’établissement.



« Je suis touché par cette marque de reconnaissance. La réussite d’un établissement repose sur une équipe soudée et engagée, et je suis fier d’avoir pu travailler avec vous », a-t-il déclaré.



L’inspecteur de l’éducation et de la formation (IEF) de Saint-Louis Commune, M. Amadou Al Ousseynou Sarr, a salué l’engagement et la qualité du travail accompli par M. Gaye.



« C’est un collaborateur hors pair. Il a été un modèle de compétence, de loyauté et de disponibilité. Il a facilité et accompagné les transformations de l’établissement. La touche qu’il a apportée rayonne de partout et se reflète dans les excellents résultats scolaires », a-t-il affirmé.



Cette journée d’excellence a permis non seulement de mettre en lumière le travail des élèves, mais aussi de rappeler l’importance des acteurs de l’éducation dans la réussite scolaire. Une atmosphère d’émotion, de gratitude et d’espérance a marqué cette célébration, reflet de l’esprit de famille et de solidarité qui règne au sein du CEM Bango-Ngallèle.