Le CDEPS invite le président Diomaye FAYE à nouer un " dialogue rénové avec la presse"

22/01/2025 15:42

Le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal (CDEPS) a lancé ce mercredi un appel pressant au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour engager un « dialogue rénové avec la presse », essentiel à la survie et au développement du secteur.



Lors d’un point de presse consacré à la situation économique préoccupante des entreprises de presse, le président du CDEPS, Mamadou Ibra Kane, a exprimé ses inquiétudes face à une crise sans précédent aggravée par les conséquences de la pandémie de Covid-19.



« À terme, la menace de fermeture des entreprises de presse est bien réelle. Plusieurs centaines d’emplois vont être perdus », a-t-il souligné.



Mamadou Ibra Kane a également critiqué les mesures prises par le nouveau gouvernement en place depuis dix mois, qu'il a qualifiées d'inacceptables pour l'entreprise de presse. Il a signalé que les cotisations sociales destinées aux travailleurs du secteur ne sont plus versées régulièrement, menaçant ainsi leur couverture médicale.



Le président du CDEPS a affirmé que le Sénégal nécessite une presse républicaine, libre et indépendante, qui n'est ni un adversaire ni un ennemi, mais bien un acteur clé du développement. « La presse peut être un formidable outil de sécurisation des politiques publiques des dirigeants légitimement choisis par le Sénégal », a-t-il poursuivi, insistant sur l'importance d'une presse libre pour la solidité politique, économique et sociale du pays.



En conclusion, il a lancé un appel à tous les citoyens sénégalais, à la représentation nationale, à la société civile et aux partenaires pour œuvrer ensemble à la création d’un environnement propice au renforcement de la liberté de la presse et de l’état de droit.



La rencontre a été marquée par la présence de plusieurs patrons de presse, journalistes et techniciens des médias, réunis autour de l’urgence de revitaliser un secteur vital pour la démocratie sénégalaise.