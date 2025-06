Le CATS organise un Eductour à Saint-Louis pour promouvoir le tourisme durable

Le Collectif des Acteurs du Tourisme au Sénégal (CATS) a organisé ce week-end un Eductour dans la ville de Saint-Louis, dans le nord du pays. L’événement, qui s’est déroulé sur trois jours, visait à renforcer les compétences des professionnels du secteur touristique tout en promouvant la visibilité du CATS dans cette zone stratégique.



L’Eductour a réuni des membres du collectif issus de divers métiers du tourisme — agents de voyages, hôteliers, guides, porteurs de projets culturels — autour d’un programme intensif incluant des visites d’infrastructures hôtelières, de sites patrimoniaux et d’initiatives écotouristiques locales. Des activités de réseautage, une randonnée, une balade en calèche et une soirée de gala ont également ponctué l’événement.



Un hommage a été rendu à plusieurs personnalités du monde du tourisme et de la culture saint-louisienne lors de la cérémonie de clôture.



Créé le 9 octobre 2021, le CATS œuvre pour un tourisme durable, inclusif et de qualité. Depuis sa création, le collectif a multiplié les initiatives pour valoriser les destinations locales et sensibiliser les acteurs aux enjeux sociaux et environnementaux liés à la pratique touristique.



Selon les organisateurs, cet Eductour s’inscrit dans une dynamique de professionnalisation du secteur et de promotion du potentiel touristique du nord du Sénégal, notamment Saint-Louis, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.



L’événement a été salué par les participants comme une plateforme d’échanges enrichissante et un modèle de valorisation des ressources locales.