Le CAJUST appelle à une distribution transparente du Fonds d’Appui au Développement Local

20/02/2025 12:10

En cette journée mondiale de la Justice Sociale, nous sommes ravis de vous annoncer le lancement officiel des activités du Comité National de Suivi et d'Évaluation des ressources du Fonds d’Appui au Développement Local (FADL). Ce fonds est estimé à 0,5 % du chiffre d’affaires des compagnies minières en phase d’exploitation, conformément à l’Article 115 du Code minier de 2016.



CAJUST, en tant qu’organisation engagée dans la promotion de la justice sociale et du développement durable, se réjouit des avancées majeures notées dans la mise en œuvre de ce fonds, qui constitue un levier essentiel pour appuyer les communautés locales. Ces ressources permettront de financer divers projets de développement, de renforcer les infrastructures et d'améliorer les conditions de vie des populations touchées par l’exploitation minière.



Toutefois, nous tenons également à souligner que des défis importants demeurent. Le Gouvernement devra s'attaquer rapidement à plusieurs problématiques afin d’assurer une gestion optimale des ressources du FADL. Parmi ces défis figurent la transparence dans la distribution des fonds, la garantie de la participation communautaire dans les processus décisionnels et l’évaluation continue des projets financés.



Nous appelons toutes les parties prenantes, y compris les autorités gouvernementales, les compagnies minières et la société civile, à travailler ensemble pour faire de ce fonds un instrument véritablement efficace au service du développement local. Il est impératif que les bénéfices de l’exploitation minière se traduisent concrètement par des améliorations tangibles dans la vie des communautés impactées.