Le Burkina inaugure sa deuxième usine de transformation de tomates

16/12/2024 15:17

Le Président Traoré inaugure une deuxième usine de transformation de tomates, symbole de l'essor économique par l'actionnariat populaire



Après avoir inauguré l'usine de transformation de tomate de Bobo-Dioulasso le 30 novembre dernier, le Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, a procédé ce matin à l'inauguration de l'usine de la Société Faso tomates (SOFATO) à Yako. Cette nouvelle unité se spécialise dans la transformation et la commercialisation de produits dérivés de la tomate, renforçant ainsi la filière au Burkina Faso.



Portée par la Société coopérative avec Conseil d’administration (SCOOP-CA) « Bâtir l’avenir », l'usine SOFATO est un exemple concret de l'actionnariat populaire. Elle symbolise la volonté du peuple burkinabè de prendre en main son destin économique et de bâtir un avenir meilleur grâce à ses propres forces.



Lors de l'inauguration, le Capitaine Ibrahim Traoré a exprimé sa conviction quant au potentiel du Burkina Faso : « J'ai la ferme conviction que le Burkina Faso dispose des ressources humaines et des potentialités nécessaires pour assurer le bien-être de sa population et sa marche victorieuse vers un lendemain meilleur. »



Ce projet ambitieux est un pas important vers l'autosuffisance et la prospérité du pays. Le Président a conclu par un appel à l'unité et à la construction nationale : « Ensemble, bâtissons un pays, souverain, libre et prospère ! »