Le Burkina autorise l’envoi de soldats au Niger en soutien aux putschistes

19/09/2023 20:30

L'Assemblée législative de transition au Burkina Faso a voté mardi 19 septembre une loi autorisant l'envoi pour «trois mois renouvelables» d'un contingent militaire au Niger voisin, menacé d'une intervention armée par des pays ouest-africains depuis un coup d'État. La loi, proposée par le gouvernement de transition, a été approuvée à l'unanimité des 71 membres de l'assemblée et acte l'envoi d'un contingent militaire pour «trois mois renouvelables».