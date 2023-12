Le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Tchad adhèrent à l’Initiative marocaine pour favoriser l’accès des pays du Sahel à l’Océan Atlantique

24/12/2023 08:27

Les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Tchad ont officiellement annoncé, lors d’une réunion ministérielle de coordination à Marrakech, l’adhésion de leurs pays à l’Initiative internationale lancée par le Roi Mohammed VI.



Cette initiative vise à faciliter l’accès des États du Sahel à l’Océan Atlantique, offrant ainsi des opportunités significatives pour la transformation économique de la région. Dans le communiqué final publié à l’issue de cette réunion, les ministres africains ont souligné l’importance stratégique de cette initiative régionale et internationale.



Ils ont salué les mesures de solidarité actives du Roi Mohammed VI envers les pays africains, en particulier du Sahel, soulignant les opportunités qu’elle offre pour stimuler la connectivité régionale, les échanges commerciaux et la prospérité partagée dans la région.



Les ministres ont exprimé leur engagement pour une approche inclusive et participative pour concrétiser cette initiative, exprimant leur ambition commune de renforcer les relations de coopération à travers des partenariats multisectoriels, structurants et novateurs, reflétant les valeurs de la coopération Sud-Sud et du co-développement.



Pour concrétiser cette initiative, les ministres ont convenu de créer une Task Force nationale dans chaque pays afin de préparer et de proposer les modalités d’opérationnalisation. De plus, ils se sont engagés à finaliser les propositions à soumettre au Roi Mohammed VI et aux Chefs d’État des pays concernés dans les meilleurs délais.



Les ministres ont exprimé leur gratitude pour cette initiative et pour l’offre généreuse du Maroc de mettre à disposition des États du Sahel ses infrastructures routières, portuaires et ferroviaires pour renforcer leur participation au commerce international.



Rappelons que l’Initiative Royale, annoncée à l’occasion du 48e anniversaire de la Marche Verte, vise à favoriser l’accès des pays du Sahel à l’Océan Atlantique. Le Souverain avait souligné la volonté du Maroc de mettre à niveau les infrastructures des États du Sahel et de les connecter aux réseaux de transport et de communication régionaux pour concrétiser cette proposition ambitieuse.



APANEWS