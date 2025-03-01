Le Burkina Faso instaure la gratuité des visas pour les Africains

Le gouvernement burkinabè a annoncé, jeudi, la gratuité des visas pour les ressortissants des pays africains souhaitant se rendre au Burkina Faso. L’information a été rendue publique à l’issue du Conseil des ministres par le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, qui a déclaré que « désormais, tout ressortissant d’un pays africain désirant se rendre au Burkina Faso ne déboursera aucune somme pour s’acquitter des frais de visa ».





Le ministre a toutefois précisé que cette mesure n’implique pas la suppression du visa, les procédures administratives restant en vigueur, mais « sans coût financier ».



Cette décision repose sur un rapport additif à la loi de finances rectificative 2025. Elle s’inscrit dans une stratégie de renforcement de la coopération intra-africaine, avec pour objectif de faciliter la libre circulation des personnes et des biens, de stimuler le commerce, le tourisme, ainsi que les relations diplomatiques entre les pays africains.



Mahamadou Sana a souligné que cette initiative s’aligne sur « la vision panafricaniste du président Ibrahim Traoré », et qu’elle traduit la volonté du Burkina Faso de « raffermir les liens historiques de fraternité entre les peuples africains ».



Selon lui, l’adoption de ce décret vise à « renforcer, d’une part, la libre circulation des peuples africains et de leurs biens sur le territoire burkinabè et, d’autre part, l’intégration africaine ».



Le Conseil des ministres a rappelé que cette réforme illustre la volonté politique du pays de « bâtir des ponts plutôt que des frontières ». À travers cette mesure, le Burkina Faso souhaite ainsi devenir une terre d’accueil et d’échanges pour le continent, tout en affirmant sa souveraineté.



Par ailleurs, le pays a récemment conclu un accord bilatéral avec l’Italie pour la suppression réciproque de visas. Toutefois, cette mesure ne dispense pas les ressortissants burkinabè de visa pour le reste de l’espace Schengen.





