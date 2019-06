Le Bou El Mogdad, ce précieux bijou de Saint-Louis

Le Bou el Mogdad, bateau de croisière, est une des grandes attractions de la ville de Ndar, Saint-Louis du Sénégal. Son arrivée installe immédiatement une ambiance de fête sur les bords du fleuve et son départ une sorte de nostalgie le long de la promenade sur l’île Saint-Louis.