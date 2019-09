Le 37ème Rallye aérien Toulouse-Saint-Louis du Sénégal fait escale à Dakhla

Les participants à l'édition 2019 du 37ème Rallye aérien Toulouse-Saint-Louis du Sénégal sont arrivés, mercredi après-midi, à Dakhla pour une escale, avant de reprendre jeudi leur périple à Nouadhibou, en Mauritanie.

Cette année, le rallye, qui se déroule du 21 septembre au 4 octobre 2019, marque la commémoration du centenaire aéropostale (1919-2019) entre le Maroc et la France, une occasion pour célébrer l'Histoire du courrier aérien et rendre hommage à la mémoire des héros de l'air, Antoine Saint-Exupéry et Jean Mermoz, indique un communiqué des organisateurs.



Cette 37ème édition marque également la première liaison postale aérienne, réalisée en deux jours, le 1er et le 2 septembre 1919, via Barcelone et Alicante, par Didier Daurat aux commandes d’un Bréguet XIV, note le communiqué.



Tout en étant une compétition sportive de premier niveau dans le monde aéronautique, ce Rallye a pour point de départ la ville de Toulouse pour se rendre successivement à Alicante, Tétouan, Rabat, Agadir, Tarfaya, Laâyoune, Dakhla, avant d’arriver à Saint-Louis du Sénégal le 28 septembre, précise la même source.



ATLASINFO