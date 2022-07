Lansana Gagny SAKHO magnifie "l’engagement et la vision" d'Ousmane SONKO

03/07/2022 06:21

Le leader de Pastef, Ousmane Sonko a été reçu par Lansana Gagny Sakho, ancien Directeur général de l’Office national de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), ce samedi 02 juillet. Si aucune information n’a filtré de cette rencontre entre les deux personnalités, la modestie, la vision pour le Sénégal et l’engagement ont été appréciés par son hôte.





« Convergence sur tout. J’ai eu l’insigne honneur de recevoir la visite du Président Ousmane Sonko. J’ai apprécié à sa juste valeur la modestie de l’homme, sa vision pour le Sénégal et son engagement », a déclaré Lansana Gagny Sakho sur twitter.



L’on se souvient que l’ancien DG de l’Onas avait commis une énorme bourde pendant les inondations de septembre 2020. M. Sakho avait déclaré qu’il allait accorder une audience au député Ousmane Sonko pour l’édifier sur les efforts et les projets du gouvernement dans l’assainissement et la gestion des inondations. M Sakho s’était rétracté dès le lendemain de l’annonce, sûrement après avoir reçu des menaces d’en haut. Il sera limogé par le président Macky Sall le 7 janvier 2021.