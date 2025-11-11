Lancement officiel de PortailBac, une plateforme numérique dédiée à la gestion du baccalauréat

11/11/2025

L’Office du baccalauréat a lancé mardi PortailBac, une nouvelle plateforme numérique destinée à centraliser les inscriptions au baccalauréat et au Concours général, les paiements associés, ainsi que la réception et le suivi des dossiers de candidature.





Présidant la cérémonie, le directeur général de l’Enseignement supérieur, Abdoul Aziz Diouf, représentant le ministre Daouda Ngom, a salué “une innovation majeure” permettant de moderniser l’organisation des examens et d’améliorer la gestion des données.





“PortailBac n’est pas seulement un outil technique, mais une passerelle qui fédère les acteurs du système éducatif autour d’une mission commune, modernisée et sécurisée”, a-t-il déclaré.





La plateforme s’inscrit dans un programme plus large de numérisation des procédures lancé en juin 2024 par l’Office du bac, dans le but de construire une administration inclusive, transparente et innovante.





Le directeur général de l’ANSD, Abdou Diouf, a pour sa part souligné que la plateforme offre un système intégré sécurisé de gestion et de diffusion des statistiques, garantissant l’intégrité et la confidentialité des données de dizaines de milliers de candidats.



PortailBac permet également d’automatiser les traitements, de réduire les erreurs et de produire des statistiques fiables pour améliorer la gestion du baccalauréat, a-t-il expliqué.





Le directeur de l’Office du Bac, Cheikh Ahmadou Bamba Guèye, a indiqué que la dématérialisation permet de réaliser des économies et d’assurer une vue globale sur l’état des inscriptions, tout en facilitant la transmission des données vers Campusen, la plateforme d’orientation des bacheliers.



