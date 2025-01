Lancement de la plateforme "Ligeeyal sa reew" : Une Révolution dans les Appels à Candidature au Sénégal

02/01/2025 08:41

Le président Bassirou Diomaye Faye a récemment annoncé le lancement imminent de la nouvelle plateforme numérique dénommée "Ligeeyal sa reew", dont le déploiement est prévu pour le premier trimestre 2025. Cette initiative vise à transformer le paysage des candidatures pour les postes publics et à stimuler l'engagement des citoyens sénégalais, tant sur le territoire national qu'à l'étranger.



« Cette plateforme permettra à chaque Sénégalais, qu’il soit au pays ou dans la diaspora, de déposer sa candidature aux postes publics en compétition ou de proposer des projets et opportunités d’investissement », a déclaré le président, soulignant ainsi une volonté claire de démocratisation des processus de nomination.



La création de "Ligeeyal sa reew" s'inscrit dans un effort plus large de promotion de l'égalité des chances. Le président Faye a déjà donné des instructions au Bureau Organisation et Méthode pour identifier les postes clés à mettre en compétition et élaborer les règles de fonctionnement du comité de sélection des candidats. Cette démarche met l'accent sur une transparence et une clarté essentielles dans la gestion des nominations publiques.



Dans le cadre de son programme de bonne gouvernance, le président a insisté sur l'importance de cette réforme, qui vise à rapprocher l'État des citoyens. « Nous voulons faire de chaque Sénégalais un acteur décisif du changement », a-t-il affirmé, indiquant que l'implication active des citoyens dans les affaires publiques est cruciale pour le développement national.



Avec cette plateforme, le Sénégal aspire à devenir un modèle de transparence et d’innovation dans la gestion publique. Le président a conclu en affirmant que « ces réformes témoignent de notre engagement à placer le citoyen au cœur de l’action publique et à bâtir un Sénégal uni, juste et prospère ᄏ.



Cette initiative promet de redéfinir la participation civique au Sénégal, en faisant de chaque citoyen un participant actif dans la construction de leur nation. Reste à voir comment les Sénégalais accueilleront cette nouvelle opportunité et comment elle influencera la dynamique des échanges politiques et sociaux dans le pays.