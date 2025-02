Lancement de la grande muraille verte de Saint-Louis : 500.000 arbres seront plantés sur 1200 hectares

01/02/2025 23:49

Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique a officiellement lancé samedi le Projet de Reboisement pour une Muraille Verte à Saint-Louis (PROMUVER-SL), une initiative majeure visant à restaurer l'écosystème local.



Le programme prévoit la plantation de 500 000 arbres sur une superficie de 1 200 hectares. Le ministre a symboliquement inauguré le projet en plantant le premier arbre, marquant ainsi le début d'une vaste campagne de reboisement.



Le PROMUVER-SL, financé par l'ONG TREE AID, sera déployé dans trois communes du département de Rao ( MPAL, FASS NGOM et GANDON). Le projet s'appuie sur une collaboration étroite entre les Services des Eaux et Forêts, les collectivités locales et l'Institut Sénégalais de la Recherche (ISRA), dont la contribution a été saluée par le ministre pour son rôle crucial dans l'élaboration du programme.



« Cette initiative permettra de lutter contre les changements climatiques, mais aussi à réduire la pauvreté à travers la valorisation des produits forestiers ligneux », a déclaré le ministre.



Il a souligné que ce projet s'aligne avec la vision Sénégal 2025 et les objectifs de préservation des écosystèmes du pays, en indiquant que des plans d'aménagement locaux seront élaborés et des conventions établies avec les collectivités bénéficiaires.