Lancement de la campagne contre saison-chaude 2025 : les acteurs accordent leurs violons

19/12/2024 07:57

Le directeur général de la Société nationale d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal (SAED) a officiellement lancé mercredi la campagne de contre la saison-chaude 2025 à Ross-Béthio. La rencontre s’est tenue en présence du préfet du département de Dagana.



Durant quatre tours d’horloge, les participants ont discuté des défis cruciaux à relever afin d'assurer le succès de cette campagne. Les échanges ont porté sur des thématiques essentielles telles que la maîtrise de l’eau, le renforcement de la mécanisation agricole, ainsi que la lutte contre les oiseaux granivores, sans oublier les questions de financement par le biais du crédit agricole.



« Ce fut un moment important d’échanges et de partages avec les producteurs », a déclaré Alassane BA à l’issue de la rencontre. Il a souligné son enthousiasme face à l’engagement des agriculteurs à soutenir le chef de l’État dans sa volonté de garantir la souveraineté alimentaire du pays, comme l’illustre le programme Sénégal 2050. « Nous sortons de ce lancement avec une totale satisfaction », a-t-il ajouté, appréciant l’ambiance collaborative qui a régné durant la réunion.



De son côté, le préfet Ibrahima Ismaila NDIAYE a insisté sur l’importance d’entretenir de bonnes relations entre tous les acteurs impliqués dans le secteur agricole. Il a annoncé la création de cadres de concertation, permettant à chaque entité de débattre des enjeux agricoles, et ainsi de favoriser une dynamique collective bénéfique pour l’ensemble de la communauté.