Lamine CAMARA sacré meilleur jeune joueur africain de l'année pour la deuxième fois consécutive

17/12/2024 07:34

Le milieu de terrain sénégalais de 20 ans s’offre la distinction pour la 2ème année de suite, confirmant qu’il fait partie des plus belles promesses du football africain.



Lamine Camara s’offre le doublé. La pépite sénégalaise a été désignée, ce lundi, meilleur jeune joueur africain de l’année 2024 par la Confédération africaine de football lors des CAF Awards, au Maroc. Une confirmation qu’il faudra compter sur lui pour le futur.



Décerné depuis 2015, le trophée de meilleur Jeune joueur africain de l’année revient à Lamine Camara pour cette édition 2024. Le milieu de terrain sénégalais de 20 ans s’offre la distinction pour la 2ème année de suite, confirmant qu’il fait partie des plus belles promesses du football africain. Déjà couronné l’année dernière, le joueur formé à Génération Foot a franchi un cap cet été en rejoignant Monaco pour disputer la Ligue des champions européenne.



Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il confirme tout le bien entrevu à Metz la saison dernière (2 buts, 5 passes décisives en 33 matchs) puisqu’il a déjà 2 buts et 2 passes décisives en 18 sorties chez les Monégasques. Il faut aussi dire que le Sénégal rafle la mise pour la 3ème année de suite chez les jeunes avec Pape Matar Sarr en 2022. Les Lions du Sénégal, avec 3 récompenses, deviennent aussi le pays le plus titré devant le Nigeria et le Maroc (2).



Lamine Camara en chiffres :



-2ème titre de suite

-Le Sénégal rafle la mise pour la 3ème fois de suite : Pape Matar Sar en 2022, Lamine Camara en 2023 et 2024

-2ème joueur à réaliser le doublé après Achraf Hakimi (2018 et 2019)

-Le Sénégal devient le 1er pays à remporter la mise trois fois

-Le Sénégal 1er pays à gagner la distinction trois années de suite

-Le Sénégal, pays le plus distingué (3) devant le Nigeria (2) et le Maroc (2)