La vision « Sénégal 2050 » : Aubaine ou Illusion ? Par Al Ousseynou KA

09/01/2025 14:55

Le 24 mars 2024 constitue un tournant décisif dans l’histoire politique du Sénégal. Il consacre l’arrivée au pouvoir du plus jeune Président du pays depuis l’indépendance jusqu’à nos jours. Sortis de la prison à dix jours des élections présidentielles, le Président du parti PASTEF Ousmane SONKO et son acolyte, Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, ont sillonné toutes les contrées du pays pour présenter aux sénégalaises et aux sénégalais leur projet largement apprécié par 54,28% des votants qui ont décidé de porter Bassirou Diomaye D. FAYE à la tête de la République.