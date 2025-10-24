La vie et l’œuvre de Pr Amadou Makhtar Mbow enseignées, ”dés l’année prochaine” (ministre)

24/10/2025

Le ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle et technique, Amadou Moustapha Ndieck Sarré, a annoncé, vendredi, que le gouvernement prévoit d’introduire, dès l’année prochaine, l’étude de la vie et de l’œuvre du professeur Amadou-Makhtar Mbow (1921-2024) dans les manuels scolaires et référentiels de formation du Sénégal.



“Le ministère a décidé de prendre des mesures parmi lesquelles figure l’introduction, dès la prochaine année, de l’étude de la vie et de l’œuvre du professeur Amadou Makhtar Mbow dans les manuels scolaires, les référentiels et les curriculums de formation”, a précisé le ministre.



Il s’exprimait lors du lancement des activités préparatoires de la cérémonie nationale d’hommage dédiée à l’ancien directeur général de l’UNESCO, prévue le 28 octobre prochain.



Cette initiative qui se fera de concert avec le ministère de l’Education nationale s’inscrit dans “la volonté des nouvelles autorités de refonder la politique culturelle nationale” et de ‘’réhabiliter les grandes figures de référence de notre histoire”, a expliqué M. Sarré.



“Une nation qui n’a pas de repères ne peut pas aller loin. Nous devons connaître les hommes et les femmes qui ont marqué notre histoire pour inspirer notre jeunesse”, a-t-il poursuivi, soulignant que le Pr Mbow demeure ”une boussole morale et intellectuelle pour le pays”.



Amadou Moustapha Ndieck Sarré a par ailleurs invité les formateurs à “s’approprier” les écrits et enseignements de l’ancien ministre de l’Education nationale et de la Culture “pour renforcer la connaissance du monde contemporain” au sein des filières dites techniques et professionnelles.



“L’homme que nous honorons aujourd’hui est d’une dimension exceptionnelle, d’une intégrité incommensurable. Il incarne les valeurs de savoir, de rigueur et d’humanisme que nous devons transmettre à nos jeunes”, a martelé le ministre de la Formation professionnelle.



Le ministre de l’Education nationale, Moustapha Guirassy s’est félicité du caractère “exemplaire et fédérateur” de cette reconnaissance à l’un des symboles de “l’excellence intellectuelle et du service public sénégalais”.



Il a indiqué que l’ensemble des départements ministériels ont travaillé en synergie pour préparer cette journée de célébration. Ce qui témoigne selon lui, de “l’unité gouvernementale autour de la mémoire d’un homme qui a consacré sa vie à l’éducation, au savoir et à la culture universelle”.



APS



