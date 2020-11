La signification des colliers de perles de Kamala Harris

Première femme vice-présidente et symbole de la diversité, Kamala Harris est la figure féminine emblématique de ces élections présidentielles américaines. Inspirante pour bon nombre d’Américains, le moindre de ses gestes est observé. Dernièrement, ce sont ses colliers de perles qui ont particulièrement intrigué.

Les colliers de perles de Kamala Harris, aperçus à plusieurs reprises autour de son cou, ont une signification cachée. En 1986, la vice-présidente, alors étudiante à Howard, rejoint les rangs d’Alpha Kappa Alpha, la première sororité noire du pays. “Ma famille, ce sont mes très chères Alpha Kappa Alpha, les Divine Nine et mes frères et sœurs de l’université de Howard”, a-t-elle notamment déclaré lors de son premier discours comme candidate à la vice-présidence.





Fondée sous le nom de “Twenty Pearls”, l’organisation universitaire offre un badge composé de plusieurs perles à ses nouveaux membres. “Les perles représentent le raffinement et la sagesse”, estime d’ailleurs Kamala Harris, dont les colliers de perles symbolisent donc la sororité.



D’ailleurs, bon nombre d’électrices portait un collier de perles pour se rendre aux urnes le jour des élections américaines, affichant ainsi leur soutien à Kamala Harris.