La nouvelle commissaire de l’île installée dans ses fonctions (vidéo)

De vibrants hommages ont été rendus au Commissaire Ousmane FALL, vendredi, lors de la cérémonie d’installation de son successeur Mame Diarra FALL. Une grande communion a marqué cet évènement à laquelle les autorités administratives, judiciaires et les populations ont pris part. Les intervenants ont salué « l’efficacité » et le « dévouement » de l’ex-patron de la police de l’île qui part rejoindre le grand poste de PIKINE à Dakar. El Hadj Bécaye DIARRA qui procédait au rituel, a exhorté la nouvelle à s’inscrire dans une optique d’apprentissage et d’humilité. L’ayant côtoyé à TOUBA, M. DIARRA évoque « sa sérénité » et « sa pondération » en l’invitant à s’adapter aux réalités de Saint-Louis.