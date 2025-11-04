La mission du FMI à Dakar prolongée : les discussions se poursuivent sur un nouveau programme

04/11/2025

La mission du Fonds monétaire international (FMI), en séjour au Sénégal depuis le 22 octobre, a été prolongée de quelques jours, a appris Le Soleil de source officielle. Initialement prévue pour s’achever ce mardi 4 novembre, cette mission se poursuit afin de finaliser les discussions avec les autorités sénégalaises.





« L’équipe du FMI poursuit ses discussions à Dakar avec les autorités sénégalaises. Notre visite a été fructueuse jusqu’à présent, et nous poursuivons les discussions sur les politiques et les réformes qui pourraient étayer la demande des autorités concernant un programme soutenu par le FMI », a déclaré un porte-parole de l’institution de Bretton Woods.





Une déclaration finale est attendue à l’issue de la mission, indique la même source. Cette visite s’inscrit dans le cadre du processus de négociation entamé officiellement lors des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale en octobre 2025, en vue de la conclusion d’un nouveau programme de coopération économique avec le Sénégal.





