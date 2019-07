La loi sur le plastique sera appliquée "dans toute sa rigueur" ( ministre)

La loi sur l’usage, la production et la commercialisation du plastique sera révisée et appliquée "dans toute sa rigueur", a promis lundi le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall.



"La loi (…) relative à l’interdiction des sachets plastiques à faible micronnage et à la gestion rationnelle des déchets plastiques sera appliquée dans toute sa rigueur", a dit M. Sall, à Dakar.



Il assure que cette loi votée en avril 2015 par les députés et promulguée en mai de la même année fera l’objet d’une "révision". Cette future modification de la loi permettra d’élargir son "champ d’application" et de "renforcer (…) les sanctions prévues", selon le ministre de l’Environnement et du Développement durable.



Abdou Karim Sall assistait au lancement d’une campagne contre le péril plastique.



"La tâche ne sera pas facile en raison de la place que le plastique occupe dans notre société", a reconnu M. Sall, ajoutant que le péril plastique doit être combattu par l’Etat, les autorités religieuses, les médias, les associations de protection de l’environnement, les leaders d’opinion et les industriels.



Intervenant au lancement de la campagne, l’imam Dame Ndiaye a invité les autorités étatiques à "prendre [leurs] responsabilités", concernant le péril plastique, et à "sévir contre toutes les actions étant de nature à polluer la nature".



Le Réseau africain pour le soutien de entrepreneuriat féminin (RASEF) a fait part, lors du lancement de la campagne, de sa volonté de soutenir l’initiative gouvernementale.



Le groupe musical "Les Frères Guissé" promet, lui aussi, de prendre part à la sensibilisation sur les risques du plastique.



APS