La lettre d'adieu de Macky Sall à ses camarades républicains

02/04/2024 06:58

« Mes Chers camarades,



Au moment de quitter le pouvoir ce 2 avril 2024, j’exprime au peuple sénégalais dans son entièreté, ma profonde gratitude pour sa confiance renouvelée à maintes occasions pendant les douze années où j’ai eu l’honneur de présider aux destinées de notre nation et à mes camarades de l’Alliance Pour la République, mes chaleureux et infinis remerciements.



Depuis le 1er décembre 2008, militants de l’Alliance Pour la République des premiers heures, concitoyens de bonne volonté et autres fils de la République qui nous ont rejoints dans le vaste chantier de la construction nationale, vous n’avez cessé de me témoigner de votre soutien indéfectible dans la mise en œuvre de notre vision commune pour un Sénégal émergent. Un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous.



Nous avons réussi ensemble à écrire de belles pages de l’histoire de notre pays. Nous continuerons ensemble à écrire de nouvelles pages, en toute responsabilité et dans la droite ligne de nos convictions démocratiques et républicaines.



Chers camarades de l’Alliance Pour la République, je vous exhorte, sur ce chemin de nouvelles conquêtes, de rester soudés, résolument tournés vers l’avenir. La démocratie est, d’abord, une succession de cycles. L’essentiel n’est pas de perdre ou de gagner. L’essentiel est d’être constamment en alerte lorsque l’intérêt de notre pays est en jeu, lorsque le bien-être des populations est en jeu.



Je vous recommande donc de rester en alerte, d’être plus que jamais ancrés dans notre tradition républicaine, de regarder fermement vers les nouveaux horizons pour de nouvelles victoires. Je vous recommande de rester dignes et engagés en agissant dans le respect des institutions, de la République, des principes démocratique et de l’éthique républicaine. Je vous recommande de reprendre le travail à la base, parmi et aux côtes de nos vaillantes populations, car elles sont la source de la légitimité et le siège par excellence de la souveraineté. Je vous recommande enfin de consolider la cohésion de notre parti et de perpétuer la solidarité avec nos partenaires de la grande coalition Benno Bokk Yaakaar, de procéder au niveau de toutes les communes, à l’évaluation exhaustive de l’élection présidentielle du 24 mars 2O24 afin d’en tirer un bilan objectif et d’envisager les perspectives de relance et de remobilisation de notre parti et de tous ses membres.



Mes chers camarades, de l’APR Yaakaar je reste le Président du Parti et serai toujours avec vous, toujours à vos côtés, pour défendre les acquis de notre pays et dicter à l’histoire de nouvelles conquêtes pour que les aspirations de notre peuple se traduisent en réalité. Je sais que nous pouvons, ensemble, compter sur les jeunes et les femmes de notre parti, l’Alliance Pour la République, fer de lance de tous nos combats, de toutes les mutations heureuses de notre société et garantes de la préservation de nos acquis. Unis et mobilisés, les portes de l’avenir nous restent ouvertes.



Vive le Sénégal Vive la République Vive l’Alliance pour la République SEM Macky SALL Président de l’Alliance Pour la République."