La lente agonie d’une île. Par Louis Camara

À la mémoire d’Alioune Badara Diagne Golbert À tous ceux qui aiment Saint-Louis





Dans certains pays on meurt pour sauver le patrimoine



Chez nous tout au contraire on s’emploie à le faire mourir



Et même si l’on n’est pas aigri pour autant



L’on ressent tout de même une profonde amertume



De voir notre île jadis si belle et si coquette



Traitée comme une malpropre ou comme une souillon.



Sans être désespéré l’on peut bien se sentir frustré



Voire déçu, désabusé et même en colère.



Ah ! quelle inconscience, quel manque de respect



Pour ce lieu de mémoire si chargé d’histoire



Qui fut en son temps une capitale magistrale



Centre du bon goût de l’élégance et de la civilité !



Ses habitants aux mœurs et coutumes raffinés



Vivaient alors dans une ambiance de sérénité



De paix de tranquillité et de convivialité.



Mais aujourd’hui que reste t-il de tout cela ?



Que reste t-il de l’air pur et de la fraîcheur marine



De la propreté du calme et du bien-être



De la douceur de la beauté et de la poésie



Qui imprégnaient les coins et les recoins de l’île ?



La réponse est là sous nos yeux, brutale, violente :



Le bruit et la fureur ont pris possession des lieux



Et la féérie a disparu faisant place à la frénésie.



Autrefois comparée à Venise la sublime



L’île de Ndar est à présent pire qu’une favela



Où la saleté le dispute aux mauvaises odeurs



Mais aussi au désordre et au charivari.



Les rues sont envahies par les ordures et les déchets



De même que les quais asphyxiés par la puanteur.



Dès les premières lueurs de l’aube le pont Faidherbe



Est pris d’assaut par une vrombissante armada



D’automobiles de tous calibres et d’engins à deux roues



Qui se ruent avec fureur su l’île encore endormie



Qui devient alors terrain de jeu et piste de rallye



Et qui subit la loi de ces chauffards ivres de vitesse



Semant partout la pagaille et l’insécurité.



Les malheureux piétons terrifiés et traumatisés



Arpentent la peur au ventre les rues encombrées



Se sentant menacés et leur vie en danger



Car nul n’est à l’abri d’un accident provoqué



Par l’un de ces pyromanes qui se croient tout permis.



Et ainsi chaque jour l’île gémit et se tord de douleur



Sous les coups de boutoir de ces fous iconoclastes



Qui violent son espace et le piétinent avec hargne



Comme s’ils voulaient la faire disparaître à tout jamais



De la surface de la terre et de la mémoire des hommes.



Il faut aller sur l’île pour se rendre compte



Que l’automobile est une invention néfaste



Bruyante, polluante, déshumanisante



Lorsqu’elle entre les mains de gens sans éducation.



L’on ne peut s’empêcher d’être triste et désolé



Face au spectacle de ces milliers de taxis jaunes



Pareils à de menaçants scarabées géants



Qui matin et soir tournicotent autour de l’île



Polluant l’atmosphère de leurs fumées toxiques



Klaxonnant à tout bout de champ sans aucune raison.



Et que dire des autobus et des camions déglingués



Qui peinent à se frayer un chemin dans les rues étroites



De ces engins aux noms si rébarbatifs



Ces dangereux tchak-tchaks et ces jakartas



Qui roulent toute la journée à tombeau ouvert



Et la nuit éblouissent les passants de leurs phares aveuglants ?



Pourquoi tant de mépris et tant d’ingratitude



Tant d’indécence et de vulgarité à l’égard de cette île



Qui devrait pourtant être protégée, chérie, adulée



En raison de ce qu’elle est et de ce qu’elle représente ?



Pourquoi ces bâtiments abandonnés ces trottoirs défoncés



Où l’on vient se garer avec tant d’insolence et de morgue ?



Pourquoi cette place publique rasée ces arbres déracinés ?



Pourquoi toutes ces ordures jetées dans ce beau fleuve



Qui après avoir enlacé l’île de ses bras langoureux



Va se jeter dans l’océan qui l’attend ?



Pourquoi veut-on souiller l’âme de cette île bénie ?



Ô Seigneur, Dieu Suprême écoutez notre prière



Nous qui souffrons de la voir bafouée, martyrisée



Piétinée, dénaturée, saccagée, émasculée !



Sauvez l’île de Ndar du désordre et de l’anarchie



Préservez-la du chaos et de l’anomie



Faites qu’elle redevienne ce qu’elle était jadis :



Une terre d’hospitalité et de convivialité



Une cité d’amour et de générosité



Un havre de paix où régnait une saine tranquilité.



Seigneur chassez loin de Ndar le malheur et la chienlit



Éloignez d’elle la tristesse et la désolation



Afin qu’elle retrouve le sourire et la joie de vivre



Qu’elle soit auréolée de lumière et de grâce



Qu’elle s’illumine à nouveau de beauté printanière



Et qu’elle brille de mille feux comme un bijou précieux.



Poètes qui aimez l’île de Ndar et qui la chérissez



Affûtez vos plumes et ciselez vos mots



Faites de la poésie votre mur des lamentations



Qu’à travers vos vers l’île se pare de lumière



Et qu’elle reste immortelle pour les siècles des siècles !







Louis CAMARA Écrivain et poète Lauréat du prix du Chef de l’État pour les lettres.



P. S : Ce poème n’est peut-être qu’une utopie mais même si l’île de Ndar venait à disparaître (ce qu’évidemment je ne souhaite pas !), il restera comme unhommage à sa splendeur car la poésie seule a le pouvoir de résister à la barbarie. Tant que l’île de Ndar ne sera pas réhabilitée, son patrimoine matériel et immatériel revivifié, ni le tourisme ni la culture, ces secteurs clés de l’économielocale ne se développeront jamais. Et Saint-Louis poursuivra sa lente agonie, sa tragique descente aux enfers.

