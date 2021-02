La jeune mathématicienne sénégalaise Marième NGOM distinguée aux USA

La jeune sénégalaise Marième Ngom, 31 ans, titulaire d’un doctorat en mathématiques de l’Université de l’Illinois à Chicago, figure parmi les 28 mathématiciens noirs nominés ce mois de février, par le réseau des minorités en Sciences Mathématiques.



D’après le communiqué parvenu à Emedia, l’institut Mathematically Gifted and Black célèbre la diversité dans le domaine universitaire en Sciences Mathématiques, et met en lumière des mathématiciens et mathématiciennes noirs talentueux qui contribuent fortement à l’avancée de la recherche pure ou appliquée.



Dr Marième Ngom a grandi à Mboro, dans la région de Thiès, et est titulaire d’un baccalauréat S1. Ayant fait les classes préparatoires aux grandes écoles, elle quitte la France avec un diplôme d’ingénieur et deux masters en informatique et mathématiques, avant de s’envoler aux Etats-Unis pour y faire un PhD.



"Nous sommes ravis de mettre en lumière 28 mathématiciens noirs chaque février et de partager leurs histoires avec vous. Vous pouvez voir des visages familiers ou inconnus, et nous espérons que vous apprendrez quelque chose de nouveau", lit-on sur leur site.



Avec EMEDIA