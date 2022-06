" La fermeture du marché européen au gaz russe constitue une opportunité au projet Ahmeyim"

Le ministre du Pétrole, de l’Énergie et des Mines, Abdessalam Ould Mohamed Saleh, a déclaré que « le refus de l’Europe d’acheter du gaz russe offre un marché prêt pour un énorme projet en cours de développement en Afrique de l’Ouest », faisant référence au projet conjoint Ahmeyim entre la Mauritanie et le Sénégal.



Ould Mohamed Saleh a ajouté lors du Forum africain de l’énergie à Bruxelles, aujourd’hui jeudi, que « jusqu’en 2030, la priorité est d’explorer le potentiel du pays en matière de gaz », soulignant que les prix ont récemment « ouvert la voie à la Mauritanie, au Sénégal et à d’autres pays africains d’exporter plus de gaz vers l’Europe. »



Il a souligné que « l’Europe doit diversifier ses sources d’approvisionnement. Nous ne devons donc pas laisser passer cette merveilleuse opportunité ».



Il a indiqué que le projet Ahmeyim Grand-Tortue, développé par la société britannique BP, entrera en production en décembre 2023.