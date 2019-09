La facture de 57 milliards qui gêne Macky Sall

La facture d’électricité coûte les yeux de la tête à l’Etat. D’après les investigations menées par «L’Observateur», la dépense d’électricité des bâtiments et édifices publics tourne autour de 56 à 57 milliards de FCfa par an. Soit 4 à 5 milliards de FCfa par mois.