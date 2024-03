La désillusion pour Khalifa Sall

28/03/2024 15:03

Il a raté la dernière (?) marche qui devait le conduire au palais de la République. Candidat le plus âgé parmi les 19 qui s’étaient présentés à la Présidentielle du 24 mars, l’avenir politique de l’ancien maire de Dakar s’écrit en pointillés. Etant étroitement lié à son directeur de campagne, Barthélémy Dias, qui attend son tour.