La dépouille de Maradona arrive au palais présidentiel pour la veillée funèbre

1. Fraisse Pierre le 26/11/2020 09:29



Je pense que le battage autour de le la mort de Maradona, c'est un peu trop pour un ... footballeur !

Je dois être insensible mais il me semble que sa perte est certes une perte pour sa famille et son entourage mais qu'a-t-il fait pour son pays ? Il s'est plus intéressé à Castro, Chavez, ...., qu'à la marche de l'Argentine.

Il a été bien silencieux au moment de la dictature de l'armée et de la guerre des Malouines ...

Et venger son pays en marquant des buts (dont un avec la main !) au foot contre l'Angleterre quelle gloire !

" Donnez des jeux au Peuple pour le calmer et oublier le reste" disaient les empereurs romains.

Décidément, je suis "largué" et je considère que le foot (que j'ai pratiqué et que je regarde beaucoup) ne fait pas partie d'une valeur fondamentale pour la marche d'un pays.

Il est vrai que je ne suis pas argentin.