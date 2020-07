La "côtière" Dakar-Saint-Louis : Mythe ou réalité routière ? Par Papa Samba Touré

Des conducteurs de "Waar gaïndé" ou taxis clandestins sont peu loquaces sur le sujet de cette voie routière qui relierait Dakar à Saint-Louis par la côte. Si des récits de routiers aventuriers décrivent des paysages idylliques ou que de rares articles de la presse et certains forums spécialisés, l'évoquent, bon nombre de sénégalais s'interrogent encore sur la réalité de cette route qui partant de Dakar, longerait la côte atlantique jusqu'à Saint-Louis.